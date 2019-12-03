جرحى بانفجار قرب قصر الرئاسة في إندونيسيا

وقع، اليوم الثلاثاء، انفجار عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أدى إلى سقوط جرحى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
قالت صحيفة "جاكرتا بوست" إن الانفجار وقع في تمام الساعة 7:05 بالتوقيت المحلي، مخلفًا أضرارًا في المكان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
من جهته قال قائد الشرطة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتاإن قنبلة دخان انفجرت عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط المدينة، مما تسبب في إصابة مسؤولين عسكريين اثنين على الأقل، مؤكدًا أن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، لم يكن في القصر وقت الانفجار.
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