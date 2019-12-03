سيول قوية تجرف 3 سعوديين وباكستانيًا في القنفذة

جرفت سيول قوية ضربت، أمس الإثنين، وادي قنونا في القنفذة، إحدى أكبر محافظات منطقة مكة في السعودية، 3 مواطنين كانوا يستقلون سيارتهم، وشخصًا رابعًا حاول إنقاذهم.
حاول الأشخاص الثلاثة النجاة بعد أن غمرت مياه السيول القوية سيارتهم، بينما كان شخص باكستاني مقيم هناك يحاول مساعدتهم، لتبوء محاولاته بالفشلويكون مصيره مثل مصيرهم، وتجرفهم السيول، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتمكنت فرق الدفاع المدني السعودية، من إنقاذ مواطنين سعوديين اثنين والمقيم الباكستاني، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الشخص السعودي الثالث المفقود.
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