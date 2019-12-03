انفجار محرك طائرة جزائرية في السماء أثناء عودتها من السعودية

انفجر، أمس الإثنين، محرك طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وكان على متنها 140 مسافرًا، أثناء رحلة عودتها من المدينة المنورة إلى الجزائر.
تعرضت الطائرة، من نوع "بوينج 767-800"، لحادث خطير بعد نحو ساعة ونصف من التحليق، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها، مما جعل قائدهايتخذ قرارًا بالهبوط الاضطراري في مطار القاهرة بمصر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ولا تزال الطائرة متوقفة في مطار القاهرة الدولي، بينما جرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى بعد لحظات الذعر التي عاشوها في السماء.
من جهتها قالت شركة الخطوط الجزائرية في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد ساعات من الحادث: "عقب مشكلة فنية على متن الرحلة AH 4411 بين المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وعنابة (الجزائر)، اتخذ الطاقم، بعد ساعة ونصف الساعة من الرحلة، قرارًا بالهبوط في مطار القاهرة (مصر)، تطبيقًا منه لإجراءات السلامة الجوية والتحقق من طبيعة المشكلة".
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