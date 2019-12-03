جورباتشوف ينتقد مجلة أمريكية ويوضح سبب مشاركته في دعاية للبيتزا

انتقد رئيس الاتحاد السوفييتي السابق، ميخائيل جورباتشوف، صحيفة "Foreign Policy" الأمريكية بعد نشرها مقالًا حول ظهوره في إعلان ترويجي للبيتزا، معربًا عن خيبة أمله من نشر مثل هذه المواد.

وتعليقًا على هذا المقال ـ بحسب موقع روسيا اليوم ـ الذي كشف أن جورباتشوف قبل

المشاركة في الدعاية للبيتزا "Pizza Hut" مقابل المال، قال رئيس الاتحاد السوفييتي: "نعم، كنت حينذاك في حاجة إلى المال، لأعمال صندوق جورباتشوف، والأنشطة الاجتماعية".

كما أعرب جورباتشوف عن دهشته من نشر الصحيفة لهذه المادة الآن.

تجدر الإشارة إلى أن جورباتشوف ظهر مع حفيدته، سنة 1997 على شاشة التلفاز في دعاية للبيتزا "Pizza Hut"، وأثار ظهوره بهذه الصورة الكثير من التعليقات.

تلقى جورباتشوف بعد ذلك عددًا لا بأس به من عروض التصوير في الإعلانات التجارية من هذا النوع، وشارك في عدد منها لكي يكسب المال، بحسب قوله، لمؤسسة البحث الخاصة به المسماة "صندوق جورباتشوف".