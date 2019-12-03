الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقضي عطلة نهاية الأسبوع بالمستشفى

قال مركز كارتر إن الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، دخل مستشفى في جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لعلاج عدوى في الجهاز البولي.
وجاء في بيان المركز الاثنين: "يشعر الرئيس كارتر بتحسن ويتطلع للعودة إلىداره قريبا"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكان كارتر البالغ من العمر 95 عاما قد خرج الأسبوع الماضي من مستشفى آخر، حيث خضع لإجراء عملية لتخفيف الضغطفي الدماغ بعد نزيف ناجم عن سقوطه في الآونة الأخيرة.
وسجل كارتر رقما قياسيا في طول العمر بين رؤساء الولايات المتحدة السابقين. ومنذ تركه منصب الرئيس في عام 1981 يشارك في الأعمال الخيرية. وفي السنوات الأخيرة عانى كارتر من سرطان في الدماغ وأمراض أخرى.
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