إفراج أمريكي عن المساعدات العسكرية للبنان

أكد مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أفرجت عن المساعدة العسكرية للبنان.
وأحجم المسئول في الخارجية ـ حسبما ذكر موقع روسيا اليوم ـ عن تقديم تفسير لقرار الإدارة تعليقها لهذه المساعدة ثم الرجوع عنذلك، مؤكدًا فقط أن الجيش اللبناني "شريك رائع للولايات المتحدة في التصدي للتطرف".
وأفاد مصدر في الكونجرس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت حظرا عن مساعدة أمنيةللبنان، مما سمح بالإفراج عن 105 ملايين دولار.
كما لفت المصدر إلى أن الإدارة لم تقدم بعد تفسيرًا لقرار حجب الأموال في السابق، مضيفًا أن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أفرج عن الأموال يوم الأربعاء الماضي، وأن الإدارة بدأت إضفاء اللمسات الأخيرة على العقود المتعلقة بكيفية إنفاقها.
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