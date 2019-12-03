إيران: اعتقال 4 أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة خلال المظاهرات

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني علي أكبر جاويدان ،اليوم الثلاثاء، اعتقال 4 أشخاص بتهمة الضلوع في عملية قتل ضباط شرطة خلال المظاهرات الأخيرة في مدينة كرمانشاه غرب إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال جاويدان إنه "خلال الهجوم

على مركز للشرطة في منطقة الهية بمدينة كرمانشاه غرب إيران الذي وقع قبل أكثر من أسبوعين استشهد المقدم ايرج جواهري. وانطلقت عمليات استخبارية للكشف عن مرتكبي الهجوم حيث تمكنت قوى الامن الداخلي من تحديد 4 من الضالعين الرئيسيين".وقبل أكثر من اسبوعين، اندلعت تظاهرات في مدن إيرانية عدة؛ احتجاجًا على رفع أسعار الوقود واستخدمت السلطات القوة لفض المظاهرات، حيث أعلنت منظمة العفو الدولية أمس أن عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية، التي بدأت منذ 15 نوفمبر الماضي قد ارتفع إلى 208 أشخاص على الأقل .