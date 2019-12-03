قادة "الناتو" يجتمعون في لندن لإحياء الذكرى الـ 70 لتأسيس الحلف

يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظرائه الـ 28 بحلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن اليوم الثلاثاء، للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف الدفاعي، إلا أن قمتهم تخيم عليها نزاعات حول الغرض من الناتو واتجاهه الاستراتيجي.

وأفادت مصادر ألمانية، بأن القمة التي تستمر على مدار يومين ستطلق "عملية تفكير" تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي مع الناتو، ويأتي هذا متمشياً إلى حد كبير مع مقترح من جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمعالجة المشاكل من داخل الحلف.

ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوضوح اتهام الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه يعاني «الموت السريري».

وأدت العديد من القضايا الأخرى إلى توتر داخل الحلف، لا سيما دعوات ترامب المستمرة لدول أخرى، خاصة ألمانيا، لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع التشكيك في قيمة التحالف.

وكشف الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، الأسبوع الماضي عن أرقام جديدة توضح أن تسعة من الحلفاء قد وصلوا الآن إلى هدف الإنفاق الدفاعي للناتو المتمثل في 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما من المقرر أن يزيد الحلفاء الأوروبيون وكندا الإنفاق بمقدار 130 مليار دولار خلال رئاسة ترامب.

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ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاجتماعات اليوم الثلاثاء، بلقاء على الإفطار بين ترامب وستولتنبرج، في وقت لاحق من اليوم ، يجري الرئيس الأميركي محادثات مع ماكرون.

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ومساء الثلاثاء، يشارك قادة الناتو الـ 29 في حفل استقبال مع الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام، يليه زيارة إلى 10 دوانينج ستريت، المقر الرسمي لجونسون.