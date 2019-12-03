كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار محرك طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بانفجار محرك طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية أثناء رحلة عودتها من المدينة المنورة.

وكان على متن الطائرة الجزائرية من نوع "بوينغ 767-800"، على متنها 140 مسافرا، حيث اتخذ قائدها قرارا بالهبوط الاضطراري في مطار القاهرة بمصر.

ووقع الحادث الخطير بعد نحو ساعة ونصف من التحليق، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها.

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وحسب مصادر إعلامية، جرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى بعد لحظات الذعر التي عاشوها في السماء، ولا تزال الطائرة متوقفة في مطار القاهرة الدولي.

من جهتها قالت شركة الخطوط الجزائرية في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد ساعات من الحادث: "عقب مشكلة فنية على متن الرحلة AH 4411 بين المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وعنابة (الجزائر)، اتخذ الطاقم، بعد ساعة ونصف الساعة من الرحلة، قرارا بالهبوط في مطار القاهرة (مصر)، تطبيقا منه لإجراءات السلامة الجوية والتحقق من طبيعة المشكلة".