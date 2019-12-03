كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: الأمر متروك لواشنطن لاختيارها "هدية عيد الميلاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان اليوم الثلاثاء مرة أخرى من اقتراب الموعد النهائي المحدد للولايات المتحدة لتغيير "سياساتها العدائية"، قائلة إن الأمر متروك لواشنطن لتقرير "هدية عيد الميلاد" التي تأتي في نهاية العام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقال ري تاي سونج، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة، إن دعوة واشنطن لإجراء مزيد من المحادثات "ليست سوى خدعة حمقاء تم إطلاقها للحفاظ على ارتباط جمهورية كوريا الديمقراطية بالحوار واستخدامها لصالح السياسة حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية "كيه سي إن إيه".

وقال ري: "لقد بذلت كوريا الديمقراطية قصارى جهدها بأقصى قدر من المثابرة لعدم التراجع عن الخطوات المهمة التي اتخذتها بمبادرة منها.. ما يتبقى الآن هو خيار الولايات المتحدة والأمر متروك تمامًا لها لتحديد هدية عيد الميلاد التي ستحصل عليها."

تطلب كوريا الشمالية من واشنطن تخفيف موقفها في محادثات نزع السلاح النووي التي حققت تقدما ضئيلا على الرغم من ثلاثة اجتماعات بين قادة البلدين.