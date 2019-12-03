بينهم بن شرقي وأوناجم وبوطيب.. رئيس الزمالك يحتجز لاعبي الفريق

أعطى مرتضى منصور رئيس فربق الزمالك المصري، أوامره لأفراد أمن النادي، بإغلاق بوابات مقر الفريق واحتجاز اللاعبين، مساء أمس الاثنين، حيث يتواجد بينهم الثلاثي المغربي المحترف في صفوف بطل كأس مصر، أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وخالد بوطيب، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأشارت المصادر ذاتها، أن منصور دخل في مشادات كلامية مع عدد من لاعبي الفريق الأبيض، أثناء اجتماع جمعهم بالرئيس، وذلك بسبب مطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المالية وقيمة عقودهم المتأخرة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن لاعبي الزمالك قرروا مغادرة مكتب الرئيس بعد عدم توصلهم إلى اتفاق معه يهم مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة الفريق، قبل أن يقوم منصور بمطالبة أفراد الأمن بإغلاق الأبواب، وعدم السماح لأي لاعب بالخروج من مقر النادي.

ويمر بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، من أزمات متتالية في الفترة الأخبرة، على غرار هروب محترفه التونسي حمدي النقاز بسبب عدم حصوله على راتبه لمدة 4 أشهر، ومطالبة لاعب خط ءسطه طارق حامد بالرحيل.