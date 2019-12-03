ماذا قال ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، سعادته بحصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته.

وذكر ميسي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "مستقبلي في برشلونة؟ المسؤولين يعرفون أنه لا يوجد مشكلة في هذا الأمر، وما أشعر به بالنسبة لهذا النادي يتجاوز أي توقيع أو عقود".

وأضاف "الكرة الذهبية السادسة؟ إنه شيء مميز للغاية، فأنا في لحظة خاصة جدًا في حياتي، حيث أستمتع كثيرًا داخل وخارج الملعب مع عائلتي وأولادي، لذلك سعيد بهذه الجائزة".

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وتابع "لم أفكر إطلاقًا في الجوائز الفردية، وقلت دائمًا هذا الأمر، حتى لو ظهر حديثي مُكرر، لكن هذا ما أشعر به والواقع، وكنت أتمنى لو أنني حصلت على لقب كوبا أميركا أو دوري الأبطال بدلا من الجوائز الفردية أو الكرات الذهبية".

وعن الاعتزال، أجاب "آمل أن أستمر في اللعب لسنوات عديدة، وحاليًا أنا في عمر الـ32 عاما، وكما قلت منذ فترة طويلة كل هذا يتوقف على ما أشعر به جسديًا، واليوم أشعر بتحسن من أي وقت مضى على المستوى البدني، وأتمنى أن أظل هكذا لفترة طويلة".

واختتم "غياب رونالدو عن الحفل؟ هو ليس موجودا لأنه لم يستطع المجيء، لا يجب أن نضع تأويلات أخرى، وقد استمتعنا بحفل كبير".