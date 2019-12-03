غوارديولا: لا أريد ضم لاعبين جدد في الشتاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، لا يسعى لضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي، لكنه أكد أنه يجب على الفريق تجديد التشكيلة في نهاية الموسم الجاري.

ولم يتعاقد السيتي مع بديل للمدافع فينسنت كومباني في نهاية الموسم وفقد إيمريك لابورت بسبب الإصابة ليتوفر فقط أمام غوارديولا من اللاعبين الكبار في مركز قلب الدفاع الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتامنيدي.

وذكرت تقارير أن سيتي يرغب في ضم كاجلار سويونكو مدافع ليستر سيتي لكن غوارديولا أكد أنه سيواصل الثقة في البرازيلي فرناندينيو لاعب الوسط البالغ عمره 34 عاما الذي يشغل مؤخرا مركز قلب الدفاع.

وقال غوارديولا للصحفيين "لا أريد أي لاعب في كانون الثاني/يناير. لم نتمكن من التعاقد مع قلب دفاع (في الصيف). نيكولاس أوتامندي استمر وقررنا أن يشغل فرناندينيو هذا المركز وذلك كل شيء".

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وأكد غوارديولا أنه سيقيم موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم بينما أكد الإسباني ديفيد سيلفا لاعب الوسط أنه سيرحل. وينتهي أيضا عقد فرناندينيو في حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف "ستكون هناك حاجة للتجديد. أكد ديفيد رحيله. فرناندينيو لا يعرف لكن من الطبيعي عندما يبلغ اللاعب مثل هذا العمر والمرحلة في مسيرته فإننا سنبحث عن بديل إذا رحل عن صفوفنا".

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.