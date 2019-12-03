جولس: إصابة امرأة في حريق داخل منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حريق اندلع داخل منزل مأهول في قرية جولس عن إصابة امرأة، فجر اليوم الثلاثاء.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن حريقا شب في مبنى سكني مكون من طابقين في بلدة جولس، ما أسفر عن إصابة امرأة إثر استنشاق الدخان ووصفت حالتها بالطفيفة، وتم تخليص عالقين.
وأضاف أن طواقم الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى المكان، واتضح أن الحريق شب في غرفة صالون المنزل، وأن السكان تمكنوا من تخليص أنفسهم من خلال الخروج من النافذة في المبنى قبل وصول الطواقم.
هذا، وتسبب الحريق بأضرار جسيمة في المكان وباشر خبير الحرائق بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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