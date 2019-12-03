صعدة.. مقتل قيادي حوثي باز بقصف لمقاتلات التحالف في باقم

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

قتل قيادي عسكري بارز متخصص في أنظمة الدفاع الجوي موالي لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن).



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وأكد مصدر ميداني أن القيادي العسكري عايض بن ناجي مهفل برتية عميد ركن، وأحد قادة الدفاع الجوي التابعة للميليشيا لقي مصرعه بغارة لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل الميليشيا الانقلابية.

يشار إلى أن المئات من قيادات المليشيا قتلوا في المحافظة بغارات للتحالف وخلال مواجهات مع الجيش الوطني