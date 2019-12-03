اخبار العالم

صعدة.. مقتل قيادي حوثي باز بقصف لمقاتلات التحالف في باقم

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. مقتل قيادي حوثي باز بقصف لمقاتلات التحالف في باقم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

قتل قيادي عسكري بارز متخصص في أنظمة الدفاع الجوي موالي لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن).

 

Advertisements

وأكد مصدر ميداني أن القيادي العسكري عايض بن ناجي مهفل برتية عميد ركن، وأحد قادة الدفاع الجوي التابعة للميليشيا لقي مصرعه بغارة لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل الميليشيا الانقلابية.

 

يشار إلى أن المئات من قيادات المليشيا قتلوا في المحافظة بغارات للتحالف وخلال مواجهات مع الجيش الوطني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. مقتل قيادي حوثي باز بقصف لمقاتلات التحالف في باقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا