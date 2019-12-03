مستشفى ذمار العام يستقبل عشرات الجثث لحوثيين قتلوا في جبهتي تعز والضالع

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

وصلت عشرات الجثث من قتلى المليشيات الحوثية بينهم قيادات، في وقت متأخر من مساء أمس، إلى ثلاجة مستشفى ذمار العام لقوا مصرعهم في جبهتي الفاخر بالضالع والكدحة بتعز.



وقالت مصادر طبية في مستشفى ذمار العام إن المستشفى استقبل 16 جثة من قتلى المليشيات الحوثية، لقوا مصرعهم في مواجهات مع القوات المشتركة بجبهتي الفاخر والكدحة.

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وذكرت المصادر، أن من بين القتلى 3 قيادات ميدانية، 2 منهم لقيا مصرعهما في جبهة الكدحة بتعز، والآخر لقي حتفه في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع.

ووفق المصادر فإن مستشفى ذمار العام استقبل 7 قتلى لقوا مصرعهم في جبهة الفاخر، منذ بداية الأسبوع، وبالمقابل استقبل المستشفى 5 قتلى لقوا حتفهم في جبهة الكدحة، خلال المدة ذاتها.

ولفتت المصادر إلى أن المستشفى يستقبل عدداً من قتلى المليشيات الحوثية بشكل أسبوعي من جبهات القتال بالساحل الغربي ومحافظة الضالع والكدحة بتعز، فيما لا تزال عشرات الجثث تكظ بها ثلاجة مستشفى ذمار العام