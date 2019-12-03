تعرف على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تستمر معاناة سوريا في الحصار والحروب منذ فترة طويلة ويؤدي إلي إرتفاع سعر الدولار بشكل كبير ، حيث يعاني الأثرياء السوريين بسبب صعوبة التحويلات النقدية إلي خارج سوريا داخل البنوك المركزية حيث تتشدد البنوك حول سحب العملات الأجنبية بشكل غريب هذه الأيام ، وكما نعلم أن سعر الدولار مقابل الليرة السورية منذ 9 سنوات كان يساوي 48 ليرة ، وقد بدأت الحالة الأقتصادية في إنهيار يوماً عن يوماً فتدهورت وسوف نتعرف على سعر الدولار مقابل الليرة حالياً في جداول تفصيلية.



وفيما يلي ننشر لكم أعزاءنا سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ، وهذا السعر هو الأخير والنهائي.

المصرف المركزي سعر الشراء : 435 ليرة سورية

المصرف المركزي سعر البيع : 438 ليرة سورية

السوق السوداء سعر الشراء : 880 ليرة سورية

السوق السوداء سعر البيع : 885 ليرة سورية

سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية

Advertisements

مع بداية شهر ديسمبر وأواخر شهور السنة الميلادية ، نقوم بعرض إليكم سعر الدولار حالياً في سوراي ، فقد سجل سعر الدولار في دمشق للشراء 895 ليرة سورية ، وللبيع قد سجل 905 ليرة ، وفي منبج وصل سعر الدولار إلي 830 ليرة سورية “للشراء” ، وللبيع وصل إلي 835 ليرة ، وفي الرقة وصل سعر الدولار إلي 825 ليرة شراء، 830 ليرة مبيع ، وفي القامشلي قد سجل سعر الدولار 835 ليرة شراء، 840 ليرة للبيع ، أما في شمال غرب سوريا فقد سجل الدولار في سرمدا بريف إدلب 860 ليرة شراء،865 ليرة مبيع ، أما في إدلب، وصل الدولار إلي 855 ليرة للشراء ، وللبيع وصل إلي 860 ليرة سورية ، وفي حلب وصل إلي من 890 إلي 895 للشراء ، وطرطوس واللاذقية 893 ليرة “للشراء” ، وللبيع 896 ليرة.

وبالنسبة لسعر العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية :

وصل سعر اليورو إلي 984 ، 997 مقابل الليرة السورية “للشراء وللبيع” داخل دمشق.

ووصل سعر الليرة التركية إلي 155 – 158 مقابل الليرة السورية.

الريال السعودي أصبح سعره 237 ليرة سورية للشراء ، وللبيع سجل 241 ليرة.

الدينار الأردني سجل 2364 ليرة سورية ووصل إلي 2400 في بعض المناطق.

وارتفع الدرهم الإماراتي، ليصبح 242 ووصل إلي 246 ليرة سورية.