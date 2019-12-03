مجلس الشباب العالمي-اليمن يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة وعي والتي يرأسها عمر باراس

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

وقع اليوم المهندس طارق حسان رئيس مجلس الشباب العالمي-اليمن مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين مجلس الشباب ومؤسسة وعي والتي يرأسها عمر باراس.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الطرفين من أجل تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية و تبادل الخبرات لما في ذلك من انعكاس إيجابي نحو تنمية الفرد و المجتمع وبناء الانسان..

كما تهدف الاتفاقية ايضاً الى العمل على تطوير قدرات الشباب وصقل مواهبهم وابداعهم ..

Advertisements

واستعرض الجانبان خلال التوقيع ابرز المشاريع والانشطة التي يقومون بتنفيذها في المجال الانساني والتي من شانها ان تعمل على التخفيف من معاناة الناس في مثل هكذا ظروف..

وعبر رئيس المجلس عن شكره وتقديره لمؤسسة وعي وكل العاملين فيها وتمنى لهم التوفيق والنجاح..

من جانبة اعرب رئيس مؤسسة وعي عن عظيم امتنانة لمجلس الشباب العالمي بتوقيع هذه المذكره ولما لمسه ايضاً من جهود في المجال الانساني..