شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من رام الله والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة بينهم أسير محرر. وقالت مصادر محلية في رام الله: إن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من طارق أبو حرب، وغسان محمد طه، وعثمان تيسير من قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، فيما اعتقل الجيش الاحتلالي خالد زواهرة من بيتونيا غربا، والأسير المحرر عصام زهير طاهر من مدينة رام الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.