شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : نسعى لمنع تحول احتجاجات أمريكا اللاتينية إلى شغب والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،، أن بلاده سوف تقدم الدعم من أجل منع تحول الاضطرابات والاحتجاجات الراهنة في دول أمريكا اللاتينية إلى أعمال شغب وعنف.

واتهم بومبيو - في كلمة ألقاها في ندوة أقيمت بجامعة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية - فنزويلا وكوبا بإثارة الاضطرابات الحالية بدول أمريكا اللاتينية.

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وقال بومبيو "إن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم الدعم إلى دول أمريكا اللاتينية من أجل منع فنزويلا وكوبا من اختطاف الاحتجاجات السلمية وتحويلها إلى أعمال عنف وشغب وهو ما لا يعكس الإرادة الديمقراطية لشعوب الدول المذكورة".

وقال بومبيو "إن هناك احتجاجات سياسية في الوقت الراهن في كل من بوليفيا وشيلي وكولومبيا والإكوادور ، وإن كولومبيا على سبيل المثال أغلقت حدودها مع فنزويلا خوفًا من امتداد مظاهرات الاحتجاج داخلها إلى أراضيها".

وتابع بومبيو، في كلمته، : "نهاية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باتت قريبة، رغم إننا لا نعلم على وجه الدقة موعد تحقق ذلك".