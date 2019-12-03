بالصور.. ما سببه حريق الدراجات في بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع في مخزن للدراجات النارية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بمشاركة اكثر من 15 فرقة اطفاء تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد سلسلة نيران أشتعلت بمخازن للدراجات النارية في منطقة شارع الظلال وسط بغداد".

واضاف ان "فرق الاطفاء منعت من امتداد النيران الى المخازن العملاقة القريبة المليئة بالبضائع المتنوعة والزيوت والدور السكنية القريبة من موقع الحادث بعد اخلائها من ساكنيها تحسبا ً لتوسع الحادث اليها".

وتابعت انه "بعد جهود مضني كبيرة تمكنت فرق الدفاع المدني من احتواء الحريق والاخماد المباشر النيران دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع أستدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق باسباب الحريق".

وافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن حريقا كبيرا اندلع في مخزن للدراجات النارية في شارع شركة الظلال ببغداد.

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