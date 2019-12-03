رياضي إيراني يرفض الانسحاب أمام إسرائيل ويقرر تمثيل دولة أخرى

وسيلعب ملايي لصالح منتخب دولة منغوليا للجودو، بعدما تم منحته جنسيتها، عقب هروبه من إيران.

وتشير التقارير الى أن ملايي قد تعرض لمضايقات من جانب السلطات الإيرانية، بعدما رفض الانسحاب من بطولة العالم في أغسطس الماضي، لتجنب اللعب مع منافسه الإسرائيلي.



ويستطيع ملايي الذي توج ببطولة العالم في 2018، اللعب مع فريقه المنغولي الجديد في المباريات المؤهلة لأولمبيات طوكيو 2020.

وكان ملايي قد كشف أن الحكومة الإيرانية طلبت منه خسارة المباريات والانسحاب من البطولات حتى لا يواجه خصومه الإسرائيليين في بطولة طوكيو 2019. وقد خاض ملايي المباريات لكنه خسر خلال جولة واحدة قبل لقائه المحتمل مع اللاعب الإسرائيلي، ثم هرب إلى ألمانيا.

وأصدر ملايي بيانا نشر في سبتمبر ايلول الماضي، قال فيه "أريد أن أنافس أينما كنت، أعيش في بلد لا تسمح قوانينه بذلك، ليس لدينا اختيار، كل الرياضيين يجب أن يخضعوا لذلك. ما فعلته اليوم هو من أجل حياتي، من أجل حياة جديدة."



وأضاف في بيانه حينها "أحتاج المساعدة. حتى لو قالت لي السلطات إنه بمقدوري العودة إلى بلدي بدون مشاكل. أنا خائف."

وفي أكتوبر الماضي، تم حظر إيران إلى أجل غير مسمى من مسابقات الجودو الدولية، لرفضها السماح لرياضييها بمنافسة خصومهم الإسرائيليين."

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وكان ملايي قد وصف بطل الجودو الإسرائيلي ساغي موكي بـ"صديقي المفضل". وقد لعب ملايي في 25 نوفمبر أول مباراة له بعد حصوله على اللجوء في ألمانيا. وسارع بطل العالم الإسرائيلي موكي لتهنئته على العودة للمنافسة.

وكتب موكي على إنستغرام " أود أن أهنئ سعيد ملايي الذي نافس اليوم ضمن فريق غراند سلام أوساكا للاجئين. هذا انتصار للرياضة على السياسية".

ورد اللاعب الإيراني على تهنئة موكي بالشكر، واصفا إياه بـ"الصديق".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن اللاعبين يدعمان بعضهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

