ترامب يصل لندن وأوروبا تنتظر خطابه بفارغ الصبر

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، لحضور قمة الناتو ولقاء الملكة إليزابيث.
وتفيد التقارير أنه فيما يتعلق بزيارة ترامب، سيقوم العاملون في مجال الصحة بتنظيم احتجاج أمام قصر باكنغهام، ووفقا للصحيفة، يشتكي سكان لندن من ضجيج طائرات الهليكوبتر العسكرية الأمريكية التي تحلق فوق المدينة.
والهدف الرئيسي من زيارة ترامب هو المشاركة في الذكرى السنوية السبعين لقمة الناتو، والتي ستعقد في نفس المدينة حيث تم تنظيم أول مقر للحلف.
في وقت سابق، أُفيد أن ترامب انزعج من كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول "موت عقل" حلف الناتو، ولم يُعرف بعد ما سيكون خطابه في القمة، كما تنتظر السلطات الأوروبية خطابه بفارغ الصبر فقد هدد سابقا بالانسحاب من اتفاقيات الدفاع.
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