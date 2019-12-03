ترامب يصل لندن وأوروبا تنتظر خطابه بفارغ الصبر

وظهر ترامب على سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا في مطار ستانستيد في إسيكس، ومن المتوقع أن تستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام، كما سيعقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسب صحيفة "ذي إندبندنت".وتفيد التقارير أنه فيما يتعلق بزيارة ترامب، سيقوم العاملون في مجال الصحة بتنظيم احتجاج أمام قصر باكنغهام، ووفقا للصحيفة، يشتكي سكان لندن من ضجيج طائرات الهليكوبتر العسكرية الأمريكية التي تحلق فوق المدينة.

والهدف الرئيسي من زيارة ترامب هو المشاركة في الذكرى السنوية السبعين لقمة الناتو، والتي ستعقد في نفس المدينة حيث تم تنظيم أول مقر للحلف.

في وقت سابق، أُفيد أن ترامب انزعج من كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول "موت عقل" حلف الناتو، ولم يُعرف بعد ما سيكون خطابه في القمة، كما تنتظر السلطات الأوروبية خطابه بفارغ الصبر فقد هدد سابقا بالانسحاب من اتفاقيات الدفاع.

