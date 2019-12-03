كارتر يدخل المستشفى مجدداً

افاد مركز كارتر في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر دخل مستشفى في جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لعلاج عدوى في الجهاز البولي. وجاء في البيان "يشعر بتحسن ويتطلع للعودة إلى داره قريبا". وكان كارتر (95 عاما) قد خرج الأسبوع الماضي من مستشفى آخر حيث خضع لإجراء طبي لتخفيف الضغط في الدماغ بعد نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة.





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