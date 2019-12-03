النزاهة تضبط مخالفات في مشاريع البترودولار بصحة كركوك

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط أوليات المشاريع المُخصَّصة لدائرة صحة كركوك ضمن تخصيصات البترودولار، مشيرة إلى وجود مخالفات قانونية ومالية فيها.

وأوضحت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه أن "ملاكات مكتب الهيأة في كركوك تمكنت من كشف مخالفات قانونية ومالية في الأوليات الخاصة بالمشاريع المخصصة لدائرة صحة محافظة كركوك ضمن تخصيصات البترودولار"، مبينة "قيام قسم التخطيط العام في ديوان المحافظة بتجزئة مبلغ يصل إلى (1,182,397,000) مليار دينار المخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية".

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وأضافت ان "المخالفات تضمنت إنجاز المشاريع بأسلوب التنفيذ (أمانة) خلافاً لأحكام المادة الأولى من تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب (أمانة) رقم (1 لسنة 2018) التي حددت المشاريع التي تنفذ ضمن هذا الأسلوب، التي تشمل الترميم والصيانة والإنشاء".

وبيَّنت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر تدوين أقوال المحاسب المسؤول عن تخصيصات البترودولار بصفة شاهد لغرض بيان المقصرين؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".