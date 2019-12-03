دي ليخت للعين الرياضية: من الممكن أن أفوز بالكرة الذهبية في المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي، ثقته في إمكانية تتويجه بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتوج دي ليخت (19 عاماً) بجائزة "ريموند كوبا" لأفضل لاعب صاعد في العالم تحت 21 عاماً، لعام 2019 بنسختها الثانية، في الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

"العين الرياضية" حاورت دي ليخت بعد الجائزة، وسألته عن أفضل مهاجم لعب ضده، فأجاب: "أعتقد أنني لعبت أمام العديد من اللاعبين الرائعين، من الصعب تحديد اسم واحد".

وعن الحديث بينه وبين كريستيانو رونالدو زميله باليوفي، صرح: "كريستيانو كان يمازحني فقط بشأن انضمامي لليوفي، ودار حديث قصير بيننا عن إمكانية الفوز بالكرة الذهبية في المستقبل".

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وأضاف عن إمكانية التتويج بالجائزة مرة أخرى: "أعتقد أن الأمر ممكن بالفعل، لقد رأينا فوزي بها هذا الموسم، أنا سعيد بذلك جداً".

وبخصوص إمكانية تتويجه بـ"البالون دور" مستقبلاً، اختتم: "كل شيء ممكن وسنرى في المستقبل، أعتقد بعد ما رأيناه هذا العام وترشيح فان دايك، كل ما علي فعله هو الدفاع بشكل جيد".

وحصد دي ليخت (20 عاماً) لقبي الدوري الهولندي وكأس هولندا مع فريقه السابق أياكس في الموسم المنقضي، ووصل مع الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله ليوفنتوس مطلع الموسم الجاري.