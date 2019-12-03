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قرقاش يعلق على زيارة الشيخ محمد بن زايد لمنزل الطفلة عائشة المزروعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

قرقاش يعلق على زيارة الشيخ محمد بن زايد لمنزل الطفلة عائشة المزروعي

متابعات_الخليج 365

علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، على زيارة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، لمنزل الطفلة عائشة، للسلام عليها، لعدم تمكنه من فعل ذلك خلال مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير .

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وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: هل هناك قصة حول إنسانية القائد أروع من قصة الطفلة عائشة محمد المزروعي والشيخ محمد بن زايد، حفظه الله.

 

وتابع بالقول: في عيدنا الوطني يحق لنا أن نقول: ما أجمل الإمارات وقيادتها وشعبها وسيرتها ومسيرتها

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