أسامة سعد: الجوع إقتحم الأبواب ويهدد بالإنهيار الشامل

لفت الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الجوع إقتحم الأبواب ويهدد بالإنهيار الشامل. إنتظروا الشرق والغرب ما شئتم. رحيل ناجي الفليطي نذير رحيلكم. منقوشة رنيم ناجي الفليطي، تدينكم، تسقطكم، وتختصر القضية".

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