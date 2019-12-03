ابراهيم: لن نقبل بخفض وزن ربطة الخبز أو رفع سعرها وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها

أكد رئيس نقابة أصحاب الأفران كاظم إبراهيم في حديث لـ"​الأخبار​" أن "وضع الأفران في مواجهة مع الناس أمرٌ مرفوض. والنقابة لن تقبل بخفض وزن ربطة الخبز أو رفع سعرها، لكن على ​الدولة​ أن تتحمّل مسؤوليتها وليس صاحب الفرن"، لافتاً إلى أن رفع سعر ربطة الخبز أمر منوط ب​وزارة الاقتصاد​.

من جهته، لفت رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط، في ​اتصال​ مع "الأخبار" إلى أن النقابة تجاوبت مع "تمنّي" وزير الاقتصاد في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​منصور بطيش​ خفض سعر طن الطحين، "على أن يتم تسعير الطن كل شهر بشهره"، لافتاً إلى أن أصحاب المطاحن يعانون حالياً من مشكلة الاستيراد التي تتعدّى مسألة تأمين الـ15 بالمئة من الاعتمادات ب​الدولار​، وتتجاوزه إلى قلة ثقة الموردين بتسديد الدفعات نتيجة القيود على التحويلات".

