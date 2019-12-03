ابراهيم: لن نقبل بخفض وزن ربطة الخبز أو رفع سعرها وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها

أكد رئيس نقابة أصحاب الأفران كاظم إبراهيم في حديث لـ"الأخبار" أن "وضع الأفران في مواجهة مع الناس أمرٌ مرفوض. والنقابة لن تقبل بخفض وزن ربطة الخبز أو رفع سعرها، لكن على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها وليس صاحب الفرن"، لافتاً إلى أن رفع سعر ربطة الخبز أمر منوط بوزارة الاقتصاد.
من جهته، لفت رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط، في اتصال مع "الأخبار" إلى أن النقابة تجاوبت مع "تمنّي" وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش خفض سعر طن الطحين، "على أن يتم تسعير الطن كل شهر بشهره"، لافتاً إلى أن أصحاب المطاحن يعانون حالياً من مشكلة الاستيراد التي تتعدّى مسألة تأمين الـ15 بالمئة من الاعتمادات بالدولار، وتتجاوزه إلى قلة ثقة الموردين بتسديد الدفعات نتيجة القيود على التحويلات".
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