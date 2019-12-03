الحجار: حكومات الوحدة الوطنية وفقاً للطائف لا تعني وقف العمل بموجبات النظام البرلماني

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان حكومات الوحدة الوطنية وفقاً للطائف تعني التزام مقتضيات ​المناصفة​ والتمثيل ولا تعني وقف العمل بموجبات النظام البرلماني الديموقراطي الذي تكون ترجمته بوجود معارضة وموالاة، وفي ازمتنا اليوم الحل كما تريد غالبية الشعب الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة و​حكومة​ اختصاصيين وفقاً لقواعد ​الطائف​.

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