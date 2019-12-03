ابوالحسن: حروب الآخرين على أرضنا دمرت لبنان فلا تدمروه مجدداً

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الأزمات تتراكم وتتعاظم من ​المحروقات​ الى الخبز الى أقساط المدارس الى إقفال المؤسسات الى أزمات المستشفيات ومؤسسات الرعاية الى العملة الى الأمن كلها نتائج للفساد والإرتهان الى الخارج، معتبرا ان "التحرر الحقيقي والإستقلال يبدآن من داخلنا، حروب الآخرين على أرضنا دمرت ​لبنان​ فلا تدمروه مجدداً".

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