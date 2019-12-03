الدفاع المدني: سقوط "تراس" ملاصق لمبنى سكني في بشامون ولا إصابات

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّه "ورد اتصال إلى غرفة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني يفيد عن انهيار جزء من مبنى سكني في ​بشامون​. على الفور، توجّه عناصر من ​الدفاع المدني​ إلى المكان المذكور ليتبيّن سقوط "تراس" ملاصق للمبنى".

وأوضح أنّ "العناصر باشرت فورًا بعمليّة بحث وتفقّد للتأكّد من عدم وجود أي مصابين أومفقودين، فيما أجروا أيضًا عمليّة إخلاء إحترازي لمن تبقّى من سكان داخل المبنى"، لافتةً إلى أنّ "عمليّة الكشف والتفقّد لباقي أجزاء المبنى للتأكّد من عدم وقوع إنهيارات أُخرى استمرّت بعد ذلك، فيما لم تُسجّل أي إصابة ولم يُبلَّغ عن أي مفقودين".