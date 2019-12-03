أبدت مصادر متابعة لحركة الإتصالات في الملف الحكومي، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، تفاؤلها بالمسار الّذي اتّخذته المفاوضات في الساعات الأخيرة"، مركّزةً على أنّه "إذا صدقت النيّات، فسنكون أمام حكومة أسرع ممّا نتوقّع بعد تذليل كثير من العقبات، وأوّلها مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الفاعلة في المفاوضات، وعرضه شروطه على الطاولة، وهو مدار أخذ وَرَد بين الجهات المشارِكة".
وأوضحت أنّ "على عكس ما كان في السابق، فإنّ أيًّا من القوى السياسيّة لا تتمسّك بأسماء، أمّا الحقائب فهي قابلة للبحث باستثناء ما هو مُتَّفق عليه، والثابت أنّ حجم الحكومة هو 24: ثلثان "تكنوقراط" وثلث سياسي من وجوه جديدة، وهذه الحكومة الّتي اتّفق الجميع على أنّ لا يكون لأيّ مكوّن منها حسابات شعبويّة وفئويّة وانتخابيّة، ستلقى على عاتقها المهمّات الإنقاذيّة الصعبة وإجراءات موجعة تنفّذها بكلّ جرأة، أمّا عمرها فلن يتجاوز الستة أشهر".
وشدّدت المصادر على أنّ "المفاوضات جديّة ودقيقة هذه المرّة، ويجب أن تؤدّي إلى نتيجة، وإلّا فإنّنا نضيّع فرصة كبيرة وتثبت جهات أساسيّة أنّها تناور وتلعب في الوقت الضائع، وعندها سنكون أمام مرحلة أكثر صعوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: المفاوضات جدية وإذا صدقت النيات فسنكون أمام حكومة أسرع مما نتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.