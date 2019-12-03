افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأن 25 ​سوريا​ غاردوا المدينة على متن ​حافلة​ في اطار العودة الطوعية والامنة التي ينظمها ​الامن العام​ للنازحين السوريين، وذلك من ​مركز كامل يوسف جابر الثقافي​ في النبطية، وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 25 سوريا غادروا النبطية ضمن قوافل العودة التي ينظمها الامن العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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