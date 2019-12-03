اشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل ابو زيد لمناسبة عيد البربارة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "عيد البربارة هو مناسبة تذكّرنا بالقديسة بربارة تلك الفتاة الوثنية التي أحبّت المسيح ولم تتنكّر له، بل تنكّرت عندما حاولت الهرب من والدها".
اضاف ابو زيد قائلا "اما اليوم فقد بات التنكّر للمبادىء والانقلاب على المواقف موضة لدى البعض، وكم نتمنى أن تسقط الاقنعة عن بعض الوجوه لتظهر على حقيقتها بدل الاختباء وراء حراك من هنا وركوب موجة من هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو زيد تمنى في عيد البربارة سقوط الاقنعة عن بعض الوجوه لتظهر على حقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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