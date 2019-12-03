البرلمان الليبي يطالب غوتيريش بسحب اعتماده لحكومة الوفاق

طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بسحب اعترافه بحكومة الوفاق الليبية على خلفية الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا مؤخرا، والمتعلق بالتعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بين البلدين".
وخلال كلمة له، اعتبر عيسى ان" التعاون العسكري قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فُرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي، وأن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها"، مشيراً الى ان "حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور".
وفي ختام خطابه، طلب عيسى من مجلس الأمن الدولي، إصدار قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق و اعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق منه، اضافة الى عدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن".
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