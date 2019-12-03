البرلمان الليبي يطالب غوتيريش بسحب اعتماده لحكومة الوفاق

طالب رئيس ​البرلمان الليبي​ ​عقيلة صالح​ عيسى، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بسحب اعترافه بحكومة الوفاق الليبية على خلفية الاتفاق الذي أبرمته مع ​تركيا​ مؤخرا، والمتعلق بالتعاون العسكري و​ترسيم الحدود​ البحرية بين البلدين".

وخلال كلمة له، اعتبر عيسى ان" التعاون العسكري قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فُرضت هذه ​الحكومة​ على الشعب الليبي، وأن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو استباحة أراضي ​الدولة​ الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل ​الجيش التركي​ فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ​ليبيا​ وانتهاك سيادتها"، مشيراً الى ان "حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق ​مجلس النواب​ عليها وفقا للدستور".

وفي ختام خطابه، طلب عيسى من ​مجلس الأمن الدولي​، إصدار قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق و اعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق منه، اضافة الى عدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن".