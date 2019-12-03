لاريجاني: لا يمكن حل قضية اليمن بالقوة وسلوك أميركا يفتقد للمنطق

أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، أنّ "دور سلطنة عمان في إرساء أجواء السلام والاستقرار في المنطقة دور لافت، وأنّ العلاقات بين إيران وسلطنة عمان كانت جيّدة ونامية على الدوام"، مركّزًا على "ضرورة أن تعزّز التواصل والتقارب فيما بينها من أجل تسوية المشاكل العالقة".
ولفت خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، في طهران، إلى أنّ "قضية اليمن تُعتبر قضيّتنا الكبرى الّتي نأمل بحلّها عبر الحوار"، مشدّدًا على أنّ "على الجانب الآخر أن يُدرك أنّه لا يمكنه أن يحلّ قضية اليمن بالقوة ولا بدّ من إقرار الهدنة أوّلًا، ومن ثمّ التحرّك نحو الأمور الأُخرى".
وفي جانب آخر من تصريح، ركّز لاريجاني على أنّه "ثبت للشعب أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعامل بعدائيّة مع إيران"، موضحًا أنّ "سلوك الولايات المتحدة الأميركية يفتقد للمنطق، وإنّ محاولاتها لتصفير صادرات النفط الإيراني كانت عقيمة".
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