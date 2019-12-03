ضبط 8.5 طن من مختلف أنواع المخدرات خلال 8 أشهر في شمال غرب إيران

أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، العقيد علي حق ورديان، أنّ "منذ بداية العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 آذار)، تمذ ضبط 8.5 طن من مختلف أنواع المخدرات في محافظة أذربيجان الغربية".
ولفت في بيان، إلى أنّ "كميّة المخدرات المضبوطة خلال الفترة المذكورة تزيد بنسبة 112 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الّذي سبقه"، موضحًا أنّه "تمّ في هذا الإطار تفكيك 53 عصابة لتهريب وترويج المخدرات في محافظة أذربيجان الغربية، وتمّ أيضًا ضبط 470 سيارة ودراجة نارية من المهرّبين".
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