مجلس الشيوخ الأميركي صادق على تعيين دان بروييت وزيرا للطاقة

صادق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبيّة 70 صوتًا ضدّ 15 صوتًا، على تعيين دان بروييت كثاني وزير للطاقة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسيحلّ بروييت مكان ريك بيري الّذي استقال يوم الأحد، في خضمّ تحقيق يجريه مجلس النواب الأميركي بشأن مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك لدوره كأحد "الأصدقاء الثلاثة" الّذين أشرفوا على سياسة خارجية موازية في أوكرانيا، بتوجيه من محامي ترامب الشخصي رودي جولياني.
وكان بروييت واحدًا من أبرز أعضاء جماعة ضغط لصالح شركة "فورد موتور"، وهو ممّن يعتقدون أنذ الوقود الأحفوري سيلبّي جزءًا كبيرًا من احتياجات العالم من الطاقة لعقود طويلة.
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