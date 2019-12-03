أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي، روبرت لابتهايزر، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية انتهت من الجزء الأول من التحقيق بشأن الضريبة الرقمية الفرنسية، وتبيّن أنّ هذه الخطوة تمييز ضدّ الشركات الأميركية، وعلى وجه الخصوص ضدّ شركات "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل" و"أمازون".
ولفت في بيان، إلى أنّ "على ضوء هذه الخطوة، قد تفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على السلع الفرنسية، تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار"، محذّرًا بأنّ "واشنطن تبحث إمكان التوسّع بالتحقيق، للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا".
ويتطّلب دخول هذه الزيادة حيّز التنفيذ موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي قد تعمّق الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أميركا قد تفرض ضرائب على السلع الفرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار بسبب الضريبة الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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