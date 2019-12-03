سلطات أميركا قد تفرض ضرائب على السلع الفرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار بسبب الضريبة الرقمية

أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي، روبرت لابتهايزر، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ انتهت من الجزء الأول من التحقيق بشأن الضريبة الرقمية الفرنسية، وتبيّن أنّ هذه الخطوة تمييز ضدّ الشركات الأميركية، وعلى وجه الخصوص ضدّ شركات "غوغل" و"​فيسبوك​" و"آبل" و"​أمازون​".

ولفت في بيان، إلى أنّ "على ضوء هذه الخطوة، قد تفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على السلع الفرنسية، تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار"، محذّرًا بأنّ "​واشنطن​ تبحث إمكان التوسّع بالتحقيق، للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها ​النمسا​ و​إيطاليا​ و​تركيا​".

ويتطّلب دخول هذه الزيادة حيّز التنفيذ موافقة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وهي قد تعمّق الانقسامات مع ​الاتحاد الأوروبي​.