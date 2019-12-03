الجيش: المعتصمون بالناعمة اطلقوا النار ورشقوا دورية بالحجارة أثناء محاولة فتح طريق

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان، أنه "بتاريخ 2 / 12 /2019 وأثناء قيام دورية من الجيش ب​فتح طريق​ ​الناعمة​ بعد إقفالها من قبل عدد من المعتصمين تعرضت إلى رشق بالحجارة، فأصيب عدد من العسكريين بجروح ورضوض، كما أقدم أحد المعتصمين على ​إطلاق النار​ من مسدس حربي كان بحوزته ما دفع العسكريين إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المعتصمين وإعادة فتح الطريق".

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