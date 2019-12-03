الإعصار كاموري يضرب الفلبين ويجبر السلطات على إغلاق مطار مانيلا









اسماء السيد - مانيلا: ضرب الإعصار كاموري الثلاثاء الفلبين، ترافقه عواصف شديدة وأمطار غزيرة، فيما تم إجلاء مئات آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء، وأغلقت مدينة مانيلا مطارها الدولي كإجراء وقائي.

العاصفة القوية التي هشمت نوافذ، واقتلعت أسقف منازل، وصلت إلى مناطق ساحلية في ساعة متأخرة الاثنين، ومن المقرر أن تمر في جنوب مانيلا، التي تضم نحو 13 مليون نسمة، وتستضيف آلاف الرياضيين المشاركين في ألعاب جنوب-شرق آسيا.

قالت هيئة الأرصاد إن الإعصار كاموري تراجعت شدته، لكنه لا يزال قويًا، ترافقه رياح بسرعة تصل إلى 150 كلم بالساعة، وعواصف تصل إلى 205 كلم بالساعة، مع تقدمه إلى مناطق شمال الغرب.

قال أحد المسؤولين في البلدة التي وصلها الإعصار "لا نزال نقيّم الأضرار، لكن يبدو أنها ستكون بالغة". أضاف لويسيتو مندوزا "في أحد الأماكن وصلت المياه إلى السطح... وأصيب أحد عناصرنا بشظايا الزجاج" كما تساقط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بفعل الرياح.

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قال المدير العام للمطار إيد مونريل إنه بسبب الرياح القوية فإن مطار نينوي أكينو الدولي "أُغلق لعمليات". لم يتضح بعد متى ستستأنف الرحلات، لكن السلطات قدرت أن يكون ذلك حوالى الساعة 11:00 مساء الثلاثاء (15:00 ت غ)، مشيرين إلى أن القرار يتوقف على الطقس.

ألغيت قرابة 500 رحلة، ونبهت السلطات الركاب إلى عدم المجيء إلى المطار. وتم إجلاء قرابة 340 ألف شخص من منازلهم في منطقة بيكول، وفق مسؤولي إدارة الكوارث. وطلب من سكان أحياء الصفيح في مانيلا مغادرة منازلهم كإجراء احترازي.

ويضرب الفلبين سنويًا نحو عشرين إعصارًا توقع مئات القتلى، وتزيد من مستوى الفقر. وكان هايان، أحد اقوى الأعاصير، ضرب وسط الأرخبيل في نوفمبر 2013، موقعًا أكثر من 7350 قتيلًا ومفقودًا، وحرم نحو أربعة ملايين شخص من المساكن.

ومن المقرر أن تستمر ألعاب جنوب شرق آسيا حتى 11 ديسمبر، وأن تقام في ثلاث مدن من جزيرة لوزون، الأكبر في الفلبين: كلارك، مانيلا وسوبك.

أدخلت تعديلات على الألعاب المقامة في الهواء الطلق في مدينة سوبك، عند الشاطئ الغربي. وكان متوقعًا أن يشارك نحو 8750 رياضيًا ورسميًا في النسخة الثلاثين من ألعاب جنوب شرق آسيا.

