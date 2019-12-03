ثلوج أميركا تحول عيد الشكر إلى "كابوس"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الثلوج مشكلة كبرى في عيد الشكر

كما تقطعت السبل بالعديد من المسافرين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم يوم الأحد بعد عطلة عيد الشكر.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنه المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ثلوج يبلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا في الجانب الغربي من منطقة مترو بوسطن، بحلول صباح الاثنين.

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وتزايد إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية طوال اليوم ومعظمها كان في مطارات في سان فرانسيسكو ونيوارك وبوسطن.

وذكر موقع فلايت أوير الإلكتروني أنه بحلول الساعة 10.30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ألغيت 881 رحلة وتأجلت 7122 رحلة أخرى.