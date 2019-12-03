اعترف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بوجود “حيف وإقصاء”، لشريحة الممرضين، وتقنيي الصحة، وقال إن هناك مشكلا “ستعمل الوزارة على إيجاد حل له قريبا”.
وأضاف الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس النواب، مساء يوم الجمعة الماضي، “متفقون على أجرأة حلول للمشكل، لكن لا يمكن أن التزم معكم بآجال محددة، لأن الأمر لا يتعلق بوزير الصحة وحده، لكن بفاعلين، ووزراء في الحكومة أيضا”.
وقال المسؤول الحكومي، أيضا: “سأدافع عن الموضوع لإيجاد حلول، وهناك موافقة مبدئية لكي أبشر المعنيين”.
ورفض الوزير القول إن الممرضين يشتغلون، وكأنهم معتقلون، وأضاف: “إنهم يشتغلون في إطار معين، وداخل مؤسسة تحميهم، في انتظار أن تكون هناك هيأة خاصة بهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: هناك حيف وإقصاء لفئة الممرضين والتقنيين وسنجد الحل قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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