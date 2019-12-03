اعتقالات وسلب أموال ومزعم ضبط أسلحة بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش المحتل الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما تم ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومصادرة مبالغ مالية بقيمة عشرات آلاف الشواقل من منازل المواطنين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 10 شبان من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين.

كما زعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومصادرة مبالغ مالية بقيمة عشرات الشواقل يستخدم في نشاطات "إرهابية"، على حد تعبير المتحدث العسكري لجيش الاحتلال.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال حملة مداهمات بعدة مناطق بالمحافظة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ورد جهاد أبو رزق، بعد مداهمة منزله في مخيم بلاطة، والشاب أيوب رمزي دويكات من منطقة بلاطة البلد، والشابين وضاح نبيل عامر ومنتصر وليد عامر من قرية كفر قليل.

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كما داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي الضاحية في نابلس، وقامت بتصوير منزل الأسير راغب عليوي الذي هدمه الاحتلال قبل أربع سنوات، على خلفية مشاركته بعملية "إيتمار".

بينما في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين خلال مداهمات لمناطق متفرقة من المحافظة.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوة عسكرية للاحتلال داهمت قرية دير أبو مشعل واعتقلت ثلاثة شبان وهم: طارق أبو حرب، غسان محمد طه، وعثمان تيسير، وذلك عقب اقتحام منازل عائلاتهم وجرى نقلهم إلى المنطقة الشمالية ومنها إلى جهة مجهولة.

كما اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر عصام زهير الطاهر خلال مداهمة منزله في مدينة رام الله، كما جرى اعتقال المواطن خالد زاهر عقب اقتحام منزله ببلدة بيتونيا.