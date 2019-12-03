الولايات المتحدة تلوح بفرض ضرائب إضافية على الاتحاد الأوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت منظمة التجارة العالمية، أمس الإثنين، رفع الدعم الأوروبي لشركة "إيرباص" لصناعة الطائرات، ما دفع الإدارة الأميركية إلى التهديد بفرض رسوم جمركية على بضائع أوروبية إضافية.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنها ستدرس احتمال زيادة الرسوم الجمركية على منتجات للاتحاد الأوروبي وستطبق رسوما على المزيد من المنتجات، مرجعة ذلك إلى عدم تحقيق تقدم في حل نزاع حول دعم صناعة الطائرات أوروبيا، في حين أن المنافس الأقوى لـ"إيرباص"، هي شركة "بوينغ" الأميركية، التي تتكبد خسائر كبيرة في الآونة الأخيرة، نتيجة عطل في سلسلة من طائراتها أدت إلى حوادث طائرات قاتلة.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن قرار منظمة التجارة العالمية، يؤكد موقف الولايات المتحدة بأن دعم الاتحاد الأوروبي لشركة "ايرباص" لصناعة الطائرات يواصل إلحاق ضرر بصناعة الطائرات الأمريكية.

وقال مكتب الممثل التجاري في البيان: "في ضوء تقرير اليوم وعدم تحقيق تقدم نحو حل هذا النزاع، فإن الولايات المتحدة تطلق عملية لدراسة زيادة معدلات الرسوم الجمركية وإخضاع منتجات إضافية للاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية". وأضاف أنه سينشر المزيد من المعلومات عن هذه العملية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وفرضت الإدارة الأميركية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رسوم جمركية قياسية على الاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف حول المنافسة بين "إيرباص" و"بوينغ"، والتي تعتبرها الولايات المتحدة غير نزيهة، لأن "إيرباص" تتلقى دعما كبيرا من الاتحاد الأوروبي.