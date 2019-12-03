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شكرا لقرائتكم خبر عن "المشترك" تصد هجوما للمليشيا شرقي الحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
صدت القوات المشتركة هجوما شنته مليشيات الحوثي الموالية لإيران اليوم الاثنين على منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة ، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وذكر مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر مليشيات الحوثي التي هاجمت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستمرت لساعات.
وتابع المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى ، وتمكنت من تدمير الأسلحة الثقيلة التابعة لمليشيات الحوثي فيما لاذ من تبقى من عناصر المليشيا بالفرار.
وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية ، ضاربة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية عرض الحائط ، وتسعى لنسف الهدنة الأممية والقضاء على عملية السلام في الحديدة
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