العميد طارق صالح يعلق على مقتل قائد اللواء 35 مدرع بتعز

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

علق قائد المقاومة الوطنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، أمس الاثنين، على مقتل قائد اللواء 35 مدرع في تعز العميد الركن عدنان الحمادي.



وكتب العميد طارق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يرتفع مقام التضحية والوطنية والرجولة في جيش الجمهورية مع كل شهيد من أبنائه يقول للمعارك: هذا أنا".

Advertisements

وأضاف "ورغم الوجع فاننا نفتخر أننا جيش جمعتنا الجندية أيها العميد، وسيبقى هذا الرابط ذمة في رقابنا حتى نلتقي".

واختتم تغريدته بالقول: "الرحمة للعميد عدنان الحمادي⁩ وتعازينا لأهله، والعهد للوطن".

وكانت وسائل إعلام ذكرت استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي في حادثة إطلاق نار لم تتضح بعد