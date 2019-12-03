كوريا الشمالية عن الحوار مع أمريكا: لم يكن إلا خدعة

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

وصفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، الثلاثاء، الحوار مع الولايات المتحدة بأنه لم يكن سوى "خدعة".



وكانت مسؤولة كبيرة بكوريا الشمالية قد قالت،الأربعاء الماضي، إن على الولايات المتحدة التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونج يانج من أجل استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة حاليا.

وقالت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين روس في موسكو إنه سيكون من "المستحيل" عقد قمة أخرى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ظل على موقفه الراهن تجاه كوريا الشمالية، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

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وعقد كيم وترامب أول قمة تاريخية بين الجانبين في سنغافورة في يونيو/حزيران العام الماضي واتفقا على تحسين العلاقات والتفاوض لإنهاء البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.

ولم تحرز تلك الجهود أي تقدم جوهري، كما انهارت قمتهما الثانية في فيتنام في فبراير/ شباط.

واتفق الزعيمان في يونيو/حزيران على عقد قمة ثالثة عند الحدود بين الكوريتين واستئناف المفاوضات. لكن المحادثات التي عقدت بين الجانبين في السويد على مستوى فرق العمل في أكتوبر/تشرين الأول انتهت باتهام مبعوث كوريا الشمالية للأمريكيين بالحضور إلى طاولة المفاوضات بأيدٍ خاوية.