شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ الأمريكي" يصادق على تعيين "بروييت" وزيرا للطاقة والان نبدء بالتفاصيل

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية كبيرة على تعيين دان بروييت كثاني وزير للطاقة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

كان بروييت واحدا من أبرز أعضاء جماعة ضغط لصالح شركة فورد موتور، وهو ممن يعتقدون أن الوقود الأحفوري سيلبي جزءا كبيرا من احتياجات العالم من الطاقة لعقود طويلة.

ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس الاثنين على تعيين بورييت في المنصب بأغلبية 70 صوتا ضد 15 صوتا.

وسيحل بروييت محل ريك بيري الذي استقال يوم الأحد، فى خضم تحقيق يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلة ترامب وذلك لدوره كأحد "الأصدقاء الثلاثة" الذى أشرفوا على سياسة خارجية موازية فى أوكرانيا بتوجيه من رودي جولياني محامي ترامب الشخصي.

ويقول بيري إنه لم يرتكب خطأ وإن دوره في أوكرانيا اقتصر على الغاز الطبيعي والفحم.